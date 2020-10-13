Мотоциклист без прав получил серьёзную травму ноги в ДТП в Тверской области

В Тверской области в аварии получил серьёзную травму мотоциклист. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Вечером в городе Бологое Тверской области водитель автомобиля Toyota, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу мотоциклисту на Kawasaki. Байкер получил двойной открытый перелом левой лодыжки, закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина на двухколёсном транспорте был в шлеме, но без водительских прав.

Пострадавшего увезли на «скорой» до прибытия дорожной полиции. Сейчас выясняется – был ли мотоциклист пьян за рулём.

Госавтоинспекция напоминает о безопасности. Водители мотоциклов особенно подвергают себя опасности и должны быть максимально внимательны.