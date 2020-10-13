Укладку фундамента нового здания ДОКБ в Твери завершат до конца года

Укладку фундамента нового здания ДОКБ в Твери запланировано завершить до конца года. Фото: ПТО

На площадке строительства детской областной клинической больницы в Твери продолжаются работы по разработке котлована и обустройству фундамента.

Как сообщает областное правительство, на сейчас на площадке работает 13 единиц техники - экскаваторы, самосвалы, установки водопонижения, сваевдавливающая и буровая установки, бульдозер.

Что интересно, для снижения шума монтаж свай производится методом вдавливания. Этап укладки фундамента планируется завершить в конце года. После этого генподрядчик приступит к возведению основных конструкций здания.

Напомним, что первый камень на месте строительства нового комплекса ДОКБ заложили 15 июня губернатор Игорь Руденя и глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Клинику для детей запланировано построить в течение трех лет. Работы выполняет дочерняя организация Ростеха – компания «РТ-СоцСтрой».

Открытие нового комплекса детской областной больницы завершит создание в Твери медицинского городка. Он объединит ДОКБ, перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной, ОКБ и диагностический центр ТвГМУ.