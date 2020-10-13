В Тверской области за 9 лет обводнили 11,2 тыс. гектаров торфяников

Вновь заболоченный торфяник. Фото: ПТО

Сегодня по площади обводненных пожароопасных торфяников Верхневолжье занимает второе место в России после Московской области. Так утверждает правительство региона.

С 2011 года в тверском краю обводнено более 11,8 тыс. гектаров торфяников. Это привело к заметному снижению торфяных пожаров.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу продолжить эту работу.

В XX веке в Тверской области для сельхознужд или торфодобычи была нарушена естественная среда 380 тыс. гектаров торфяных болот. Около 18 тыс. гектаров из них выработано при добыче торфа. В итоге они стали источником пожаров. Особенно остро проблема проявилась засушливым летом 2010 года.

Предотвратить торфяные пожары позволяет вторичное заболачивание (обводнение) осушенных торфяников.

Как сообщает областная пресс-служба, в Верхневолжье эта работа проводится в рамках российско-германского проекта, поддержанного Министерством природных ресурсов и экологии РФ и губернатором.

Наиболее пожароопасные участки уже обводнены. Это территории торфяных месторождений Оршинский мох и Васильевский мох в Калининском районе, а также Моховое Второе, Озерецко-Неплюевское и Галицкий мох в Конаковском районе.