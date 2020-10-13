Тверские дзюдоисты отличились на всероссийских соревнованиях

Тверские дзюдоисты заняли первое и третье места Фото: областной спорткомитет

В минувшие выходные в Твери состоялся первый всероссийский мастерский турнир памяти первого президента Тверской городской федерации дзюдо Валерия Перменова и мастера спорта международного класса, чемпиона Вооруженных сил СССР по дзюдо, одного из основоположников Тверской региональной федерации дзюдо Юлдаша Базарова. В нем приняли участие более 100 спортсменов в 14 весовых категориях из разных уголков России.

Тверскую область представляли 15 дзюдоистов.

По итогам соревнований среди женщин в весовой категории 78+ Дайна Амбарцумова завоевала золотую медаль. Среди мужчин в весовой категории 60 кг Артём Комлев занял третье место.