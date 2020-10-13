Сотрудники исправительной колонии помогают тушить пожары в Тверской области

В пожарной части ИК-10 имеется своя техника для пожаротушения. Фото: пресс-служба УФСИН по Тверской области

Сотрудники исправительной колонии №10, которая располагается под Тверью, в поселке Металлистов, помогли огнеборцам из МЧС потушить пожар. ЧП произошло в поселке Васильевский Мох 13 октября. На Станционном шоссе загорелся заброшенный дом.

Огонь тушили пожарные ПСЧ-72, на помощь им пришли сотрудники исправительной колонии.

Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Тверской области, в ИК-10 существует подразделение ведомственной пожарной охраны. Его сотрудники регулярно помогают жителям близлежащих населенных пунктов в тушении пожаров. Только в этом году специалисты сделали двенадцать выездов.

В пожарной части исправительной колонии имеется даже своя техника для пожаротушения: две автоцистерны на базе «КАМАЗа». Водители цистерн несут службу круглосуточно.