На лекторий «Михайловские Чтения» в Тверь приедет философ-богослов из Кимр

Лекция будет посвящена 1600-летию кончины блаженного Иеронима Стридонского. Фото: Виктория ТУШКОВА

Очередная сессия библейско-богословского лектория "Михайловские Чтения" в Твери будет посвящена 1600-летию кончины блаженного Иеронима Стридонского. Лекторий проведут в "Горнице" библиотеки имени Герцена в полдень 18 октября (воскресенье).

Ведущим лектория традиционно выступит протоиерей Александр Шабанов. Свою лекцию презентует гость из Кимр - кандидат философских наук, протоиерей Алексей Шевчук.

Вход на лекторий будет свободным, возрастное ограничение 12+.

Напомним, библейско-богословский лекторий "Михайловские Чтения" существует в Твери с 2013 года. Основная задача проекта - проповедь и культурно-просветительская деятельность вне стен храма. "Чтения" обычно проходят каждое первое и третье воскресение месяца.