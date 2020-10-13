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Мужчина украл древесину в Тверской области и может сесть на два года

Злоумышленник продал деревья, срубленные другим предприятием
Семён ЛЕГКОВ
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Вор древесины в Тверской области может оказаться на два года за решёткой.

Вор древесины в Тверской области может оказаться на два года за решёткой.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В полицию обратился сотрудник одной из торжокских организаций по поводу того, что с их склада в деревне Жидково пропало 40 кубометров срубленного леса. Сумма ущерба – 60 тысяч рублей. Полиции удалось установить, кто причастен к преступлению.

Оказалось, что хищение совершил житель Московской области. В отделении полиции мужчина сознался, что нанял лесовоз, погрузил на него бревна и увез, а затем продал их.

Возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.

Криминал