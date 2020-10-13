Завершен ремонт участка автодороги Тверь-Рождествено-1-е Мая-Ильинское

В 2021 году дорогу отремонтируют на всем протяжении Фото: ПТО

В Тверской области сдан в эксплуатацию участок автодороги Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское. Его ремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По мнению губернатора Игоря Рудни, участие региона в нацпроекте помогает приводить в порядок востребованные у населения автодороги.

Дорога Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское - самый короткий путь из Твери в Кимры.

Ранее был отремонтирован участок в 30 км в Калининском районе. В 2020 году отремонтировано 20 км – от села Рождествено в сторону города Кимры (с 41-го по 61-й км).

В 2021 году дорогу отремонтируют на всем протяжении, приведя в порядок оставшиеся 27 км трассы.