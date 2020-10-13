Жителя соседнего региона осудили за грабеж в Тверской области

Житель Нижегородской области осужден за грабеж Фото: архив "КП"

В Тверской области перед судом предстал 25-летний уроженец Нижегородской области, обвиняемый в совершении грабежа.

Установлено, что в июне 2020 года осужденный в компании молодых людей распивал спиртные напитки на территории нежилого здания в деревне Дорохово Бежецкого района и подрался с одним из них. Во время потасовки мужчина сорвал с шеи потерпевшего серебреную цепочку и крестик общей стоимостью более 9000 рублей и скрылся.

Судом фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.