С банковской карты жителя Твери украли 20 000 рублей

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 38-летний житель Твери и сообщил, что с его банковской карты при невыясненных обстоятельствах списали 20 000 рублей.

Потерпевший сообщил полицейским, что недавно потерял свою банковскую карту, в отделение банка о блокировке не обращался.

В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый, неработающий 28-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что чужую карту использовал для оплаты товаров в магазинах.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан. Ведется следствие.