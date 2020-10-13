Более 80 пьяных водителей привлекли к отвественности в Тверской области

В Тверской области прошел "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные, с 9 по 11 октября, на территории Тверской области в рамках профилактического рейда "Контроль трезвости" 81 водитель был привлечен к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения. Из них в Твери остановлено 19 водителей.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Верхневолжья исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о подобных фактах в полицию по телефонам: 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).