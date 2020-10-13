В аптеках Тверской области контролируют наличие масок и цены на них

За отсутствие маски в общественном месте могут оштрафовать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени ведется контроль наличия масок и цен на них в аптечной сети и на объектах торговли.

Рейды по аптекам и магазинам проводят работники органов местного самоуправления вместе с представителями Министерства промышленности и торговли региона.

- Сегодня мы внимательно следим за тем, как формируются в Тверской области запасы необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты. У нас усилен мониторинг и меры профилактики. Самое важное сегодня – использовать в общественных местах средства защиты. Это дает позитивные результаты, – отметил Игорь Руденя в прямом эфире 7 октября.

Напомним, с 12 октября в Тверской области установлено обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей.

За отсутствие средств защиты нарушителей могут оштрафовать.