34 человека заразились коронавирусом в Твери 13 октября

В Тверской области подтверждено 99 случаев коронавиуса Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на утро 13 октября 2020 года в регионе подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, 34 заболевших - в Твери.
Всего на утро 13 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7347 случаев заболевания COVID-19.
2335 изолированы.
4739 (+25) выздоровели.
273 человек умерли (+2).
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 210010, в том числе за последние сутки - 2728.
Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:
Тверь 2450 (+34)
Кимры 584
Конаковский район 549 (+3)
Ржев 518 (+1)
Торжок 348 (+2)
Калининский район 337 (+3)
Лихославльский район 258 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 250 (+5)
Максатихинский район 190 (+4)
Бологовский район 173 (+1).
Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО