34 человека заразились коронавирусом в Твери 13 октября

В Тверской области подтверждено 99 случаев коронавиуса Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на утро 13 октября 2020 года в регионе подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, 34 заболевших - в Твери.

Всего на утро 13 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7347 случаев заболевания COVID-19.

2335 изолированы.

4739 (+25) выздоровели.

273 человек умерли (+2).

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 210010, в том числе за последние сутки - 2728.

Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:

Тверь 2450 (+34)

Кимры 584

Конаковский район 549 (+3)

Ржев 518 (+1)

Торжок 348 (+2)

Калининский район 337 (+3)

Лихославльский район 258 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 250 (+5)

Максатихинский район 190 (+4)

Бологовский район 173 (+1).

Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.