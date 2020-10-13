Памятник ветеранам войны испортили вандалы в Тверской области

Неизвестные повредили стенды с именами павших воинов Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вандалы испортили памятник участникам Великой Отечественной войны, установленный в селе Есеновичи Вышневолоцкого городского округа. Сообщение об этом поступило в следственный отдел регионального СКР.

При осмотре памятника установлены повреждения мемориальных стендов со сведениями об участниках Великой Отечественной войны, проживавших на территории Есеновичей и призванных на военную службу в период 1941-1945 гг.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли следы и улики, допросили работников администрации, назначены судебно-криминалистические экспертизы.

По п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятника, посвященного лицам, защищавшим Отечество в период Великой Отечественной войны) Вышневолоцким межрайоным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело.