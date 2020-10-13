В Тверской области муж случайно убил жену ударом по голове

Мужчину за преступление осудили на 6 лет Фото: архив "КП"

Преступление было совершено в июне 2020 года. 60-летний житель деревни Большое Кашино Селижаровского района пришел к соседке, где в гостях находилась его 39-летняя супруга. Мужчина позвал жену домой, но она отказалсь идти, и муж начал ее избивать.

От нескольких ударов по голове она получила тяжелую черепно-мозговую травму. Спустя несколько недель женщине стало плохо на улице, соседи вызвали скорую помощь, но пострадавшая скончалась в больнице от отека мозга.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности его смерть) и приговорил его к лишению свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.