Видеозаписи дерущихся подростков демонстрировали в сети в Тверской области

Сайты заблокировали по настоянию прокуратуры
Фото: Виктор Пилицкий
Прокуратурой Пеновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены страницы с видеороликами драк несовершеннолетних подростков.
Доступ к ресурсам являлся свободным, не требовал регистрации и ввода пароля.
- Нахождение в открытом доступе подобной информации способно возбудить в детях интерес к совершению противоправных действий, спровоцировать агрессию, сформировать ошибочное представление о безнаказанности, - отмечают в ведомстве.
По факту выявленных нарушений прокурором района в суд направлены исковые заявления с требованием о признании информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которые рассмотрены и удовлетворены.
Решения суда не вступили в законную силу.