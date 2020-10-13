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Видеозаписи дерущихся подростков демонстрировали в сети в Тверской области

Сайты заблокировали по настоянию прокуратуры
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Сайты заблокировали по настоянию прокуратуры

Сайты заблокировали по настоянию прокуратуры

Фото: Виктор Пилицкий

Прокуратурой Пеновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены страницы с видеороликами драк несовершеннолетних подростков.

Доступ к ресурсам являлся свободным, не требовал регистрации и ввода пароля.

- Нахождение в открытом доступе подобной информации способно возбудить в детях интерес к совершению противоправных действий, спровоцировать агрессию, сформировать ошибочное представление о безнаказанности, - отмечают в ведомстве.

По факту выявленных нарушений прокурором района в суд направлены исковые заявления с требованием о признании информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которые рассмотрены и удовлетворены.

Решения суда не вступили в законную силу.