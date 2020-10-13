Одиннадцатилетняя девочка пострадала в ДТП в Тверской области

Пострадавшая ехала без кресла Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 12 октября на улице Советской в Торопце Тверской области.

Водитель автомобиля "Лада-217030", выезжая с прилегающей территории, не пропустил водителя на "Шевроле Лачетти", который двигался в прямом направлении.

В результате ДТП пострадала 11-летняя девочка-пассажир "Лада".

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, ребенок находился на заднем сиденье без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.