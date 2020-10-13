МЧС предупреждает о тумане в Тверской области

Видимость при тумане составит 500-1000 м Фото: Алексей ФОКИН

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий 13 октября. По сообщению ведомства в регионе ожидается туман с видимостью 500-1000 м.

Спасатели напоминают, что туман опасность всем участникам дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.