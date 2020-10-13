Руководство двух ЦРБ сменилось в Тверской области

В Тверской области сменилось руководство у двух ЦРБ – Весьегонской и Западнодвинской. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Информация о новых назначениях появилась на сайте Министерства здравоохранения Тверской области. Распоряжения подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Новые руководители вступили в должности 1 октября.

Новый главврач Весьегонской ЦРБ Наталья Харчук с 1985 года работала врачом-невропатологом в больнице в Весьегонске. С 2001 года она занимала должность заместителя руководителя.

Новый главврач Весьегонской ЦРБ Наталья Харчук. Фото: ПТО.

Новый главврач Западнодвинской ЦРБ Игорь Павлов 20 лет работал военным врачом в вооружённых силах России и органах внутренних дел. С 2015 года он возглавлял медпункт войсковой части в Ставропольском крае.