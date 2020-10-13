Более 2000 жителей Тверской области поблагодарили детских врачей за работу

На конкурс прислали 84 рисунка Фото: ПТО (автор рисунка Настя Межникова)

Конкурс "Наш любимый врач" стартовал в Тверской области 1 октября. С начала голосования на одноименном портале жители Твери и региона опубликовали 1490 признаний медикам, оставили 779 отзывов. Дети нарисовали в поддержку докторов 84 рисунка.

Напомним, в конкурсе участвуют медики детских поликлиник Твери и поликлиники детской областной больницы – педиатры и врачи узких специальностей.

Чтобы поддержать врача, необходимо зарегистрироваться, оставить признание или отзыв, написать реальную историю о враче, разместить детский рисунок.

Итоги конкурса подведут 31 октября. 10 медицинских работников получат награды. Также подарки получат 10 детей-победителей конкурса творческих работ.