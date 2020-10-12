В горбольнице №6 в Твери возобновляет работу инфекционный госпиталь

В горбольнице вновь организуют "красную зону". Фото: скрин из www.google.ru/maps

Тверская городская клиническая больница №6 (на улице Орджоникидзе) сообщает, что в ее стенах вновь организуют инфекционный госпиталь для зараженных COVID-19. он начнет принимать инфицированных коронавирусом уже завтра, 13 октября.

Палаты и койки подготовлены, а также помещения для хранения одежды зараженных, подготовлены.

По решению областного Минздрава в этой горбольнице в связи с возобновлением работы инфекционного госпиталя приостановлена экстренная госпитализация в отделения неврологии и кардиологии.

Всех пациентов с неврологическими и кардиологическими заболеваниями переадресуют в ОКБ и горбольницу №7.

Всех больных из сосудистого центра больницы переводят в другие лечебные учреждения города и области.