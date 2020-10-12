В Тверской области скоро откроют еще один филиал МФЦ

Помещения филиала МФЦ почти готовы. Фото: ПТО

В Вышнем Волочке в финальную стадию вступили работы по подготовке к открытию филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Там будет 15 окон обслуживания граждан.

Работу по обустройству помещений нового филиала МФЦ еще в августе оценил губернатор Игорь Руденя во время рабочего визита в город. Главу региона тогда возмутила куча песка, наваленного перед входом в здание. Игорь Руденя распорядился быстро ее убрать и вообще благоустроить территорию.

В настоящее время в Тверской области комплексно улучшают качество работы МФЦ.

- Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области, – считает Игорь Руденя.

В регионе увеличивается штатная численность сотрудников МФЦ. Открыто 40 дополнительных вакансий для филиалов в Твери. 18 человек уже принято. Сейчас набор продолжается. Если кому-то это интересно, можно позвонить по телефону: 8 (4822) 78-71-12. Резюме принимаются на электронную почту МФЦ: KADR@mfc-tver.ru.

В настоящее время в Тверской области сеть МФЦ состоит из 36 филиалов и свыше 70 территориально обособленных структурных подразделений.