Плантацию наркотического растения вырастил под Тверью местный житель

Полицейские изъяли более 400 кустов Фото: архив "КП"

В Тверской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 55-летнего жителя Рамешковского района в незаконном хранении и культивировании наркосодержащих растений.

Установлено, что на территории деревни Лаврово мужчина занимался незаконным оборотом и культивированием растительного наркотика. Сырье он хранил в бане и на чердаке. Изъято 565 грамм, что относится к крупному размеру.

Также, недалеко от деревни, в поле, полицейские обнаружили еще 442 куста наркосодержащего растения.

Уголовное дело по ч. 2 статьи 231 УК РФ и ч. 2 статьи 228 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.