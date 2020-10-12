Пропавшего мужчину, нуждающегося в медпомощи, нашли в Твери

В Твери нашли потерявшегося мужчину, который нуждался в медицинской помощи. Фото: группа в соцсетях «ВПСО Сова Тверь и Тверская область» – ВК/poisk_tver.

«Найден, жив!» – сообщают поисковики отряда «Сова». До этого была размещена информация, что тверичанин Александр Иванов 1961 года рождения ушёл 8 октября «с адреса улица 15 лет Октября» и пропал. Уточнялось, что мужчина нуждался в медицинской помощи.

Сегодня, 12 октября, стало известно, что Александра Иванова нашли живым. Поисковики поблагодарили всех, помогавших разыскивать потерявшегося.

Между тем, в сообществе поискового отряда «Сова» регулярно появляется информация о пропавших людях. В постах просят о репосте и помощи волонтеров.