Житель Тверской области разъезжал по магазинам на такси и воровал товар

Мужчина приехал на такси в соседний город
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сообщение на пульт дежурного поступило из магазина в Зубцове. Прибывшему наряду вневедомственной охраны продавец сообщила, что неизвестный мужчина похитил товар из торговой точки, после чего скрылся в неизвестном направлении.
По камерам видеонаблюдения стражи правопорядка увидели, как молодой человек взял товар, спрятал под куртку, вышел из магазина, сел в машину и уехал.
Подозреваемого задержали по горячим следам возле другого продуктового магазина, после совершения очередной кражи.
Злоумышленником оказался неработающий ранее судимый 24-летний житель Ржева. Установлено, что мужчина ездил по магазинам на такси.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.