Житель Тверской области разъезжал по магазинам на такси и воровал товар

Мужчина приехал на такси в соседний город Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сообщение на пульт дежурного поступило из магазина в Зубцове. Прибывшему наряду вневедомственной охраны продавец сообщила, что неизвестный мужчина похитил товар из торговой точки, после чего скрылся в неизвестном направлении.

По камерам видеонаблюдения стражи правопорядка увидели, как молодой человек взял товар, спрятал под куртку, вышел из магазина, сел в машину и уехал.

Подозреваемого задержали по горячим следам возле другого продуктового магазина, после совершения очередной кражи.

Злоумышленником оказался неработающий ранее судимый 24-летний житель Ржева. Установлено, что мужчина ездил по магазинам на такси.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.