В Тверской области за нарушение масочного режима можно нарваться на крупный штраф

Появление без маски в супермаркетах, торговых центрах, транспорте и других обозначенных в постановлении губернатора местах чревато крупным штрафом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор напомнил, что для граждан, которые не будут носить маски в транспорте и других утвержденных общественных местах, предусмотрено административное наказание. И весьма серьезное.

Так, по КоАП РФ за нарушение масочного режима граждане могут быть оштрафованы на сумму от 1000 до 30 000 рублей, на должностные лица - от 10 000 до 50000. Также лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, могут выписать штраф - от 30 000 до 50 000 рублей.

Помимо этого, в торговых центрах или различных магазинах клиентам без масок можно на законном основании отказать в обслуживании и просто не пустить их за порог.

Еще раз напомним, что с 12 октября постановлением губернатора Игоря Рудени в Тверской области введен обязательный масочный режим. Он распространяется на общественный транспорт, объекты торговли, учреждения здравоохранения и культуры, вокзалы и станции, мосты и тоннели, административно-деловые центры и мировые суды.