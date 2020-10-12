Федеральные льготники в Тверской области отказываются от социальных услуг

Ежегодно каждый льготник имеет право отказаться от набора соцуслуг в пользу денежной выплаты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральные льготники в Тверской области отказываются от набора социальных услуг в пользу денежных выплат. На 2021 год такой выбор сделали 86% льготников (или 102 тысячи человек, всего же федеральных льготников в регионе 119 тысяч).

Такова статистика Тверского отделения Пенсионного фонда РФ, которое закончило прием заявлений на 2021 год об отказе от получения набора соцуслуг (или о возобновлении его получения в натуральном виде).

Напомним, федеральные льготники имеют право на льготы в натуральном виде: обеспечение медикаментами (необходимыми по состоянию здоровья), бесплатными путевками в санаторий, а также на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

Ежегодно каждый льготник имеет право отказаться от набора этих соцуслуг, как частично, так и полностью, в пользу ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Для этого нужно подать заявление в территориальные отделения ПФР до 1 октября.