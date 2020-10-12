Продлили запрет на штрафы за несоответствие дизайн-коду в Твери

Через три месяца предприниматели должны привести в порядок витрины и вывески. Фото: пресс-служба Администрации Твери/tver.ru.

В Твери еще три месяца не будут штрафовать предпринимателей, чьи вывески и информационные конструкции пока ещё не соответствуют новому дизайн-коду. Перечень требований по оформлению городская администрация утвердила 12 месяцев назад. Для нарушителей предполагаются штрафы.

Переходный период длиною в год продлили из-за эпидемической ситуации и перерывов в работе объектов потребительского рынка. На данный момент срок, за который необходимо привести вывески и информационные таблички в порядок, установлен до середины января 2021 года.

Дизайн-код определён для семи магистральных улиц: Советская, Вагжанова, Софьи Перовской, Трехсвятская, Тверской проспект, проспекты Чайковского и Калинина. В будущем их список может расшириться.

Ознакомиться с параметрами, под которые необходимо подогнать размер и внешний вид растяжек, баннеров, витрин, чтобы они вписывались в архитектурный ансамбль, можно на сайта Администрации Твери.