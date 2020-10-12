Сбившего 10-летнюю девочку водителя ловили при помощи плана "Перехват" в Твери

Сотрудники полиции установили личность и поймали водителя в считанные минуты. Фото: Ольга Крыльцова

Тверские полицейские задержали водителя, сбившего ребенка - 10-летнюю девочку. ДТП произошло 12 октября, около 15:45 на проспекте Чайковского у дома №4. Автомобилист за рулем "восьмерки" (ВАЗ – 2108) наехал на девочку прямо на тротуаре. Сбив ребенка, водитель поспешил скрыться.

В городе был организован спецплан "Перехват". В результате оперативной и слаженной работы правоохранителей, мужчину задержали. По информации Госавтоинспекции Тверской области, на момент задержания у него наличествовали признаки опьянения.

Для выяснения всех обстоятельств сбившего девочку водителя доставили в отделение.