Пьяный пассажир вез наркотики в электричке Тверь-Москва

Против пассажира возбуждено уголовное дело ч.1 статьи 228 УК РФ. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

С электрички "Тверь-Москва" столичные транспортные полицейские сняли пьяного пассажира, 29-летнего жителя Тверской области. Инцидент произошел на станции Москва - Ленинградская. Оказалось, с пассажиром не все так просто: в ходе личного досмотра у подвыпившего мужчины изъяли сверток с подозрительным растительным веществом.

Экспертиза подтвердила - это был наркотик, его масса составила 8,9 грамма. Со слов задержанного, зелье он собирался употребить сам. Приобрел "травку" в Тверской области, самым практикуемым сегодня способом - через тайник-"закладку".

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ - "Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотиков", - сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД на станции Тверь.

Мужчина подписал обязательство о явке. Отметим, в зависимости от деталей содеянного, санкции данной статьи уголовного кодекса предусматривают разные наказания - от штрафа или обязательных работ до реального срока (максимально - три года лишения свободы).