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Пропавшую тринадцатилетнюю Екатерину Гунько нашли в Твери

Обнаружили её около одного из общежитий в областном центре
Семён ЛЕГКОВ
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Тринадцатилетнюю Екатерину Гунько нашли в Твери, с девочкой всё в порядке.

Тринадцатилетнюю Екатерину Гунько нашли в Твери, с девочкой всё в порядке.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас следователи расспрашивают подростка, из-за чего она так долго отсутствовала дома. Напомним, вечером 11 октября тринадцатилетняя Екатерина Гунько ушла из дома и не вернулась. Родственники обратились в правоохранительные органы.

Сегодня днём полицейские заметили юную тверичанку на одной из улиц регионального центра. Сейчас с ней беседуют сотрудники Следственного комитета, чтобы выяснить, что произошло.

До этого следователи выезжали к ней домой, следов преступления в отношении несовершеннолетней не обнаружили. Также переговорили с родителями Екатерины.

Следователи выясняют, где пропадала Екатерина Гунько 2007 года рождения. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тверской области.

Следователи выясняют, где пропадала Екатерина Гунько 2007 года рождения. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тверской области.

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