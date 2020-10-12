Пропавшую тринадцатилетнюю Екатерину Гунько нашли в Твери

Тринадцатилетнюю Екатерину Гунько нашли в Твери, с девочкой всё в порядке. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас следователи расспрашивают подростка, из-за чего она так долго отсутствовала дома. Напомним, вечером 11 октября тринадцатилетняя Екатерина Гунько ушла из дома и не вернулась. Родственники обратились в правоохранительные органы.

Сегодня днём полицейские заметили юную тверичанку на одной из улиц регионального центра. Сейчас с ней беседуют сотрудники Следственного комитета, чтобы выяснить, что произошло.

До этого следователи выезжали к ней домой, следов преступления в отношении несовершеннолетней не обнаружили. Также переговорили с родителями Екатерины.