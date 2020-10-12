На лесной дороге в Тверской области грабитель напал на мужчину

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

Жертвой грабителя стал 63-летний мужчина. На лесной дороге, недалеко от деревни Тетьково Кашинского городского округа, неизвестный, применив силу, отнял у потерпевшего банковскую карту и мобильный телефон и скрылся.

На место происшествия прибыла полиция. Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия и обход территории.

В кратчайшие сроки злоумышленника установили и задержали. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель.

По статье "Грабеж" в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Похищенное имущество вернули владельцу.