В выходные в Твери сгорели три автомобиля

Автомобили сгорели на парковке возле дома Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Женя Медведев

ЧП произошло рано утром, 11 октября, во дворе дома на улице Планерной в Твери.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области, возгорание произошло в автомобиле "BMW X1" 2018 года выпуска. Огнем транспортное средство уничтожено полностью. Также пострадал припаркованный рядом автомобиль "ВАЗ21-15" 2006 года выпуска.

Как сообщили подписчики группы "Подслушано у водителей.Тверь" в соцсети, той же ночью, 11 октября, около дома №1 по улице Московской дотла сгорел "Мерседес". Припаркованные рядом автомобили владельцы успели отогнать.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.