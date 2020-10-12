Тринадцатилетняя Екатерина Гунько пропала в Твери

Девочка пропала вечером, 11 октября Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение об исчезновении 13-летней Екатерины Константиновны Гунько поступило в следственный отдел регионального СК России 12 октября.

Известно, что накануне вечером девочка ушла из дома в Твери и не вернулась.

- По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По месту последнего пребывания пропавшей следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено. Опрошены родственники.

Всех, кому известно о местонахождении девочки, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.