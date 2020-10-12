Пролетарский район в Твери встал в пробке из-за серьезного ДТП

На месте ДТП работают спецслужбы Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Виктория Пронина

Авария произошла днем, 12 октября, на пересечении проспекта Калинина и бульвара Ногина в Твери.

Водители автомобилей "Тойота" и "Мицубиси" не смогли разъехаться на перекрестке. На место происшествия выезжали спасатели МЧС. Их помощь потребовалась, чтобы растащить покореженные машины и смыть топливо с проезжей части.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.

Из-за аварии в Пролетарском районе затруднено движение транспорта. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты.