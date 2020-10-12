В Тверской области микрофинансовая организация требовала деньги с заемщика-банкрота

Фирма оштрафована на 20 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За помощью в Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области обратилась жительница Торжка. Женщина сообщила, что несмотря на признание ее банкротом, микрофинансовая организация продолжает требовать у нее возврата денег.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование.

- Установлено, что после возникновения просроченной задолженности по договору микрозайма, женщина неоднократно сообщала звонившим представителям микрофинансовой организации о признании ее арбитражным судом несостоятельной (банкротом), однако, звонки на телефон гражданки не прекращались, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Тверской области.

Протокол рассмотрел Заволжский районный суд г. Твери, признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в 20 тысяч рублей.

Тверской областной суд оставил постановление без изменения.