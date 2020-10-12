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Общество

Коммунальную организацию оштрафовали за отключение горячей воды жителям в Тверской области

За нарушение ей придется заплатить 5500 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жители Конакова на две недели остались без горячей воды

Жители Конакова на две недели остались без горячей воды

Фото: Мария ЛЕНЦ

На отключение горячей воды в прокуратуру пожаловались жители Конакова. В ходе проверки выяснилось, что в связи с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения с с 1 по 16 июня 2020 года произошло отключение горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах, что явилось нарушением нормативов предоставления коммунальной услуги.

По данному факту межрайонным прокурором в отношении генерального директора ресурсоснабжающей организации, а также юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых назначено наказание в виде штрафа в общем размере 5 500 руб.

Директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Поставка горячего водоснабжения возобновлена.