Коммунальную организацию оштрафовали за отключение горячей воды жителям в Тверской области

Жители Конакова на две недели остались без горячей воды Фото: Мария ЛЕНЦ

На отключение горячей воды в прокуратуру пожаловались жители Конакова. В ходе проверки выяснилось, что в связи с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения с с 1 по 16 июня 2020 года произошло отключение горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах, что явилось нарушением нормативов предоставления коммунальной услуги.

По данному факту межрайонным прокурором в отношении генерального директора ресурсоснабжающей организации, а также юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых назначено наказание в виде штрафа в общем размере 5 500 руб.

Директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Поставка горячего водоснабжения возобновлена.