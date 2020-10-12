Житель Тверской области вырастил наркотик на приусадебном участке

Житель Тверской области задержан за хранение наркотиков Фото: архив "КП"

Сотрудниками Селижаровского отдела полиции выявлен факт хранения наркотического средства. Части растения были обнаружены на приусадебном участке 28-летнего ранее судимого местного жителя.

Общая масса обнаруженного вещества составила 409 граммов.

По словам подозреваемого, сбывать наркотик он не планировал, а собирался использовать для собственных нужд.

По ч. 2 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.