41 человек заразился коронавирусом в Твери 12 октября

В Тверской области выявлено 98 заболевших Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на утро 12 октября 2020 года в регионе подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом, 41 заболевший - в Твери.
Всего на утро 12 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7248 случаев заболевания COVID-19.
2263 изолированы.
4714 (+3) выздоровели.
271 человек умер.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 207282, в том числе за последние сутки - 429.
Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:
Тверь 2416 (+41)
Кимры 584 (+1)
Конаковский район 546 (+12)
Ржев 517 (+1)
Торжок 346 (+2)
Калининский район 334 (+3)
Лихославльский район 257
Вышневолоцкий городской округ 245
Максатихинский район 186 (+1)
Бологовский район 172.
Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО