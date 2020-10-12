41 человек заразился коронавирусом в Твери 12 октября

В Тверской области выявлено 98 заболевших Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на утро 12 октября 2020 года в регионе подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом, 41 заболевший - в Твери.

Всего на утро 12 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7248 случаев заболевания COVID-19.

2263 изолированы.

4714 (+3) выздоровели.

271 человек умер.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 207282, в том числе за последние сутки - 429.

Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:

Тверь 2416 (+41)

Кимры 584 (+1)

Конаковский район 546 (+12)

Ржев 517 (+1)

Торжок 346 (+2)

Калининский район 334 (+3)

Лихославльский район 257

Вышневолоцкий городской округ 245

Максатихинский район 186 (+1)

Бологовский район 172.

Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.