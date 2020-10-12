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Злоумышленник украл планшет у молодой девушки в Тверской области

Потерпевшая проводила вечер в малознакомой компании
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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злоумышленника разыскала полиция

злоумышленника разыскала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 21-летняя жительница Торжокского района. Девушка сообщила, что была в гостях у малознакомых людей, а после застолья обнаружила пропажу планшета. Ущерб составил 15 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый, безработный житель Торжка. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

Подозреваемый задержан. По статье "Кража" ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие.

Криминал