Злоумышленник украл планшет у молодой девушки в Тверской области

злоумышленника разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 21-летняя жительница Торжокского района. Девушка сообщила, что была в гостях у малознакомых людей, а после застолья обнаружила пропажу планшета. Ущерб составил 15 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый, безработный житель Торжка. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

Подозреваемый задержан. По статье "Кража" ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие.