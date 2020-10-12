В Тверской области чиновник оштрафован за нерассмотрение жалобы жительницы

В Тверской области чиновника оштрафовали на 5000 рублей Фото: архив "КП"
В июне 2020 года жительница Кувшиновского района обратилась в администрацию Сокольнического сельского поселения с просьбой принять меры к соседу, который затопил ее участок бытовыми и канализационными стоками и неправомерно складировал твердые коммунальные отходы.
Ответ на обращение направлен заявительнице с нарушением установленного законом 30-дневного срока.
Прокурором района в отношении главы муниципалитета вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
Также, главе органа местного самоуправления внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.