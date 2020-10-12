Пенсионерку в Тверской области оштрафовали за рассылку оскорбительных сообщений

Женщина нецензурно отзывалась о бывшей подруге
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Тверской области к административной ответственности привлечена 64-летняя жительница города Удомли. Через мобильный телефон женщина направляла своей бывшей подруге, которая попросила оформить кредитный договор, а в дальнейшем перестала выполнять обязательства по нему, сообщения, содержащие оскорбительные слова и нецензурные выражения.
Дело об административной правонарушении в отношении пенсионерки возбудила прокуратура.
Постановление не вступило в законную силу.