Пенсионерку в Тверской области оштрафовали за рассылку оскорбительных сообщений

Женщина нецензурно отзывалась о бывшей подруге Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области к административной ответственности привлечена 64-летняя жительница города Удомли. Через мобильный телефон женщина направляла своей бывшей подруге, которая попросила оформить кредитный договор, а в дальнейшем перестала выполнять обязательства по нему, сообщения, содержащие оскорбительные слова и нецензурные выражения.

Дело об административной правонарушении в отношении пенсионерки возбудила прокуратура.

Постановление не вступило в законную силу.