В Тверской области ищут мужчину в защитном костюме и в кепке

Внимание, пропал человек. Фото: ВПСО "Сова".

Тверской Волонтерский Поисково-Спасательный Отряд "Сова" объявил о том, что в регионе, предположительно в Удомельском районе пропал местный житель Василий Литвинович 1973 года рождения.

Где он находится, неизвестно с 6 октября. Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, носит очки.

Особые приметы: шрам 5 см на внешней стороне бедра, незаконченная татуировка на левом предплечье в виде девушки в берете.

Когда мужчина пропал, голубая футболка, красный свитер с желтыми полосами на груди, камуфляжный зелёный костюм, галоши черного цвета, а также драповая серо-черная кепка.

Если кто-то что-то знает о местонахождении Василия Литвиновича или где-то видел его, необходимо сообщить об этом инфоргу "Совы" Ларисе по телефону: 89157214515.