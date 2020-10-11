В Тверской области водитель "Нивы" не уступил дорогу мотоциклисту и сбил его

В ДТП виноват водитель авто, он не пропустил мотоциклиста при выезде на основную дорогу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в Кимрах на Ильинском шоссе произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

Водитель за рулем Шевроле Нива выезжал на основную трассу и нарушил ПДД. Он не пропустил мужчину на мотоцикле марки Ямаха. В итоге машина задела байк, и тот грохнулся на дорогу.

Мотоциклист пострадал, но незначительно. Как сообщает Госавтоинспекция угрозы для жизни нет.

Отметим, что байкер был в шлеме.