Тверское управление Роспотребнадзора напомнило, как правильно использовать маску

Тверское управление Роспотребнадзора напомнило, как правильно носить маску. Фото: Светлана Макеева

На сайте Тверского управления Роспотребнадзора появилась подробная видео-инструкция о том, как грамотно использовать медицинскую маску. Ролик подготовлен Роспотребнадзором и порталом Стопкоронавирус.

В частности, ведомство напоминает, что маски - это средства защиты барьерного типа.

- Важно! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро, - напоминает Роспотребнадзор.

В ролике отмечается, что перед тем как брать и надевать маску, желательно обработать руки антисептиком или помыть с мылом.