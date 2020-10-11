Часть Твери останется без света на следующей неделе

В домах Твери будут временно отключать свет. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

МУП "Тверьгорэлектро" предупреждает о том, что в Твери в разных районах с понедельника по пятницу будут временно отключать электричество. Это связано с профилактическими ремонтными работами на сетях.

Публикуем график отключений света по районам города.

Заволжский район

12 октября

С 9:00 до 16:00 по адресам: Петербургское шоссе, д. 72,44.

14 октября

С 10:00 до 13:00 по адресам: ул. Жореса, д. 21-39, 26-46; ул Мичурина 1; ул Скворцова-Степанова 42-58,27-59; 2-й пр-д Докучаева 2-6,1-5.

С 13:00 до 15:00 по адресам: ул. Чехова, д. 17; ул. Мичурина д. 10.

Московский район

13 октября

С 9:30 до 13:00 по адресу: ул. Склизкова, 48.

14 октября

С 9:30 до 12:00 по адресу: п-т Победы, 71б.

15 октября

С 9:00 до 16:00 по адресу: ул Индустриальная, д. 3а.

С 9:30 до 12:00 по адресу: ул.Коминтерна, 71.

С 14:00 до 15:00 по адресам:ул. Склизкова, 43; Волоколамский п-т, д.25 к.1, 27к.1; ул.Ипподромная, 7, 9, 9а.

16 октября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул Можайского 77; ул Левитана 41-71; 1-й п-д М. Ульяновой 40 – 58; 2-й п-д М. Ульяновой д. 40-68,39-69; 3-й п-д М. Ульяновой д. 39 – 69, 40-68; ул Загородная 1-9,2-12; ул Тургенева 2–14,17.

Пролетарский район

15 октября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Академическая, д. 15а-33; ул Коробкова 23-27,56,2; ул Маслова 8-26,9-27; ул А. Степанова 2-20а; ул 2-я Интернациональная д. 11- 29, 14-30; ул 3-я Интернациональная д. 1-13, 2-22; ул 4-я Интернациональная д. 1-7, 2а-4/17.

16 октября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул 2-я Беговая д. 1б, 2, 2а, 3,3а, 4,4а,5,5а,11а; ул Сосновая 1а-21,2-20; ул 3-я Беговая д. 19а, ул Восстания 1-27; ул Криницкого 1 – 19, 2 – 26; ул Семенова 1-15, 2-18; ул 3-я За Линией Октябрьской ж/д 2а-16, 1-11; ул 2-я За Линией Октябрьской ж/д 2–10.

Центральный район

12 октября

С 9:30 до 17:00 по адресам: ул. Жигарева, д. 31; ул. Желябова, д. 39, 58; ул. Володарского, 4,6; пл. Славы, 1,3.

13 октября

С 9:30 до 15:00 по адресам: ул. Жигарева, д. 31; ул. Желябова, д. 39, 58; ул. Володарского, 4,6; пл. Славы, 1,3.

14 октября

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Советская, д. 56, 56 корп.1, 58, 60; ул. Крылова, д. 16, 21, 23, 25, 27; пер. Татарский, д. 29/27, 29.