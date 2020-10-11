Игорь Руденя поздравил тверских аграриев с их профессиональным праздником

Губернатор Игорь Руденя поблагодарил за труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также ветеранов АПК Тверской области. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя поздравил и поблагодарил за труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также ветеранов агропромышленного комплекса Тверской области.

Сегодня, 11 октября, они, как и их коллеги из других регионов, отмечают свой профессиональный праздник.

- В 2020 году работники агропромышленного комплекса Тверской области подтвердили высокий профессионализм и ответственность, обеспечив в непростой период бесперебойную деятельность сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности нашего региона. Спасибо вам за самоотверженный труд. Желаю вам новых достижений на благо Тверской области и всей России, доброго здоровья, счастья и благополучия! - написано в поздравительном адресе от лица губернатора.