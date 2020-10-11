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В Тверской области в ДТП с участием трех машин пострадали люди

Авария произошла в Торжокском районе по вине нетрезвого водителя
Александр ЖМУЛИН
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Авария произошла по вине пьяного водителя.

Авария произошла по вине пьяного водителя.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В субботу вечером на на 10 км автодороги Торжок - Кувшиново столкнулись три автомобиля. В итоге три человека получили травмы.

Как сообщает Госавтоинспекция, виноват в аварии водитель (1981 года рождения) за рулем ВАЗ 2104, который выехал на встречку,врезался в Рено Логан, а также задел еще одну машину. Он был пьян. В результате виновник ДТП больше всех и пострадал - у него диагностирован перелом шейки бедра. Мужчину госпитализировали.

Также пострадали пассажиры Рено Логан - две женщины 1956 и 1963 годов рождения. К счастью, у них легкие травмы, угрозы для жизни нет.

Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения.

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