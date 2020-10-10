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Мужчина умер прямо за рулем в машине в Твери

Он успел съехать на обочину и все
Алексей АНДРЕЕВ
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Скорая приехала, но было поздно. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Скорая приехала, но было поздно. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В столице Верхневолжья за рулем умер мужчина. Об этом сообщает ТИА со ссылкой на известный тверской водительский паблик.

Это случилось на Бурашевском шоссе. Мужчина ехал на компакт-каре Kia Ceed, ему стало плохо, он успел съехать на обочину и умер.

Скорая приехала, но было поздно. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. По предварительной информации, у мужчины сдало сердце, ему было всего 45 лет.

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