Бизнесмены Тверской области смогут задать вопросы прокурору региона. Фото: "КП" Архив

13 октября прокурор Тверской области Сергей Лежников ответит на вопросы предпринимателей Верхневолжья. Прием прокурора будет идти с 15:30 до 16:30. В нем также поучаствует бизнес-обмудсмен Антон Стамплевский.

Представители бизнеса могут сообщить прокурору о нарушениях их прав и законных интересов или прояснить ситуацию.

Общение прокурора с предпринимателями будет вестись дистанционно.

- Прием будет осуществляться путем произведения исходящего вызова с помощью программного обеспечения Skype на логин заявителя, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. - Сведения о фамилии, имени, отчестве заявителя и логине в Skype необходимо предоставить помощнику прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан по телефону: (4822) 50-60-61.